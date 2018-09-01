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США

Епископ извинился перед Арианой Гранде

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Епископ извинился перед Арианой Гранде

Епископ извинился перед Арианой Гранде
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Чарльз Эллис III, пастор детройтского Храма великой благодати, принес извинения Ариане Гранде.

На церемонии отпевания Ареты Франклин, состоявшейся в пятницу, 25-летняя певица и актриса исполнила один из хитов скончавшейся "королевы соула" (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. После ее выступления епископ приобнял Ариану Гранде, коснувшись ее груди. Кадры непозволительного объятия взорвали социальные сети, тысячи пользователей выразили возмущение жестом ведущего церемонии под хештэгом #RespectAriana/

В итоге Чарльзу Эллису III пришлось объясняться: "У меня не было намерения прикасаться к чьей-либо груди, я просто обнял ее. На этой церемонии я обнимал и благодарил как певиц, так и певцов, всем исполнителям я пожимал руки и обнимал их"...

Пастор также признал, что "перешел границы" и извинился за неуместную шутку. Представляя Ариану Гранде, он сказал, что прочитав ее имя в программе 8-часовой церемонии отпевания, он подумал, что это "новое блюдо в меню Taco Bell" (сети мексиканского фаст-фуда).

При этом некоторые пользователи посчитали, что наряд Арианы Гранде был "слишком откровенным" для похорон.