«Возмутительной атакой на палестинский народ» назвал представитель палестинского лидера Абу Рдаинах решение США о сокращении финансирования агентства ООН, которое отвечает за гуманитарные программы в регионе. В Организации освобождения Палестины заявили, что Соединённые Штаты утратили статус миротворца на Ближнем Востоке. В самом Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам восприняли решение Вашингтона, цитата, «с глубоким сожалением и разочарованием». В организации настаивают, что успешно обеспечивают доступ жителей региона к качественному образованию, медицине и социальной помощи.
Палестина возмущена сокращением американской помощи
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Палестина возмущена сокращением американской помощи
Госдепартамент США объяснил прекращение финансирования Агентства большим количеством недостатков в экономической модели организации помощи. В частности, речь шла о нарушении договорённостей о том, кого можно признавать беженцем. Сократить расходы на программы помощи Палестине ранее предлагал президент Дональд Трамп, обвинив её руководство в нежелании вести переговоры с Израилем.