Надувной Садик Хан взмыл в лондонское небо
Участники акции протеста против мэра Лондона, запустили на Парламентской площади гигантский воздушный шар в виде человеческой фигуры в желтом бикини и с лицом Садика Хана. Протестующие обвиняют хозяина города в том, что он не в состоянии остановить растущую преступность.
По словам организаторов акции, надувную фигуру мэра они решили изготовить в отместку за то, что сам он с одобрением отзывался о воздушном шаре в виде Дональда Трампа на июльских демонстрациях против визита президента США в Лондон.