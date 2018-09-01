Прощание с Джоном Маккейном

Кроме вдовы сенатора Синди Маккейн, детей и 106-летней матери покойного присутствовало много приглашённых гостей: политиков, дипломатов, деятелей культуры и искусства, представителей церкви. В том числе два бывших президента США, Джордж Буш-мл. и Барак Обама, чьим соперником во время избирательных кампаний 2000 и 2008 г.

Барак Обама: "Президенту Бушу и мне выпала редкая удача быть соперниками Джона. Это высший класс политики. Благодаря ему наше президентство стало лучше. Также как благодаря ему сенат стал лучше. И страна стала лучше. Поэтому получить от такого человека как Джон просьбу выступить на его похоронах это огромная, ни с чем не сравнимая честь".

Бывший лётчик военно-морской авиации, попавший в плен во время вьетнамской войны, с 1987 г. представлял в сенате США штат Аризона.

В воскресенье он будет похоронен в своей alma mater, Военно-морской академии в городе Аннаполис.