До 10 человек возросло число пострадавших в результате взрыва и пожара на территории нефтеперерабатывающего завода компании Bayernoil в немецком городе Фобург-ан-дер-Донау (земля Бавария).
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе обуздали
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе обуздали
Взрыв произошел около 6 утра по местному времени на линии по производству сжиженного газа и бензина. Ударная волна, по рассказам очевидцев, ощущалась в радиусе нескольких километров от завода. Три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Из-за сильного задымления, вызванного взрывом и последующим пожаром, без малого 2 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
В операции по тушению возгорания и устранению последствий взрыва участвуют более 600 пожарных, спасателей и полицейских. Причина случившегося пока не установлена. Власти призвали жителей населенных пунктов в радиусе 20-ти километров от места взрыва держать двери и окна закрытыми.
Компания Bayernoil производит бензин, дизельное и бытовое топливо, а также битум. Ее мощности переработки сырой нефти составляют 10,3 миллионов тонн в год. На двух ее объектах в Баварии работают 790 человек.
По последним данным, огонь удалось погасить. Местные власти уверяют, что угрозы для окружающей среди и атмосферы нет.