8 тысяч человек вышли в субботу на улицы города Хемниц на востоке Германии: одни, чтобы выразить протест против миграционной политики канцлера Меркель, другие - чтобы поддержать ее.
Протесты в Хемнице собрали 8 тысяч человек
Протесты в Хемнице собрали 8 тысяч человек
Четыре с половиной тысяч человек собрала акция крайне-правой партии "Альтернатива для Германии", антиисламского движения ПЕГИДА и право-радикального объединения "За Хемниц".
Еще три с половиной тысячи участвовали в ответной демонстрации, организованной профсоюзами, гражданскими активистами, Социал-демократической и Левой партиями.
Во избежание беспорядков, имевших место в Хемнице неделю назад, на улицы были выведены внушительные силы полиции. Несмотря на отдельные стычки демонстрантов из разных лагерей, а также с силами правопорядка, обошлось без серьезных столкновений. Тем не менее 11 человек по окончании манифестации обратились за медицинской помощью.
"Мы со всей серьезностью отнеслись к тому, что сегодня - день начала II Мировой войны, которая разразилась 79 лет назад. Вряд ли жители нашего города скажут, что не знают, куда нас могут завести ультраправый радикализм и национал-социализм", - прокомментировала манифестацию мэр Хемница Барбара Людвиг.
Протесты в Хемнице вспыхнули после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. В убийстве обвиняются два мигранта из Сирии и Ирака, они арестованы.