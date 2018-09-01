Два человека, пострадавшие в результате нападения с ножом на центральном вокзале Амстердама, были гражданами США. Об этом сообщил в субботу посол США в Нидерландах Пете Хукстра.
Нападение в Амстердаме: пострадали американцы
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Нападение в Амстердаме: пострадали американцы
В пятницу днем 19-летний выходец из Афганистана с видом на жительство в Германии напал с ножом на людей на центральном вокзале Амстердама. Полиция применила против него огнестрельное оружие. Злоумышленник был ранен и задержан.
Состояние двух пострадавших тяжелое, но, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.