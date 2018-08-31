Мир
"Нужно сделать так, чтобы наши военные были боеспособны."Джозеф Лингел
генерал армии США
"Так называемые «народные журналисты» способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули"Владимир Путин
президент России
"Исходя из пошлин и торговых барьеров ЕС... мы введем пошлину в 20 процентов на все их автомобили"Дональд Трамп
президент США
"Это великий день. Греция теперь уверенно стоит на ногах"Пьер Московиси
еврокомиссар по экономике и финансам
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"Ян Сикс
арт-дилер
мир
Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб по время взрыва в Донецке (ТАСС)
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