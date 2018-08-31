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Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб по время взрыва в Донецке (ТАСС)

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Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб по время взрыва в Донецке (ТАСС)

Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб по время взрыва в Донецке (ТАСС)
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