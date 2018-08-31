US Open: место арбитра - на вышке

Свидетелями невероятной сцены стали зрители матча второго круга US Open. При счете 6:4, 3:0 в пользу француза Пьера-Юго Эрбера, судья на вышке Мохаммед Лайани решил поговорить с австралийцем Ником Кириосом. Арбитр общался с ним порядка минуты. Лайани известен непринужденной манерой держаться и подбадривать теннисистов. Но на этот раз имела место одна деталь: арбитр спустился с вышки. Разговор с Кириосом стал напоминать тренерский тайм-аут, запрещенный в мужском теннисе.

"Не думаю, что арбитр должен был выходить к спортсмену и выступать в качестве тренера, - заявил на пресс-конференции француз. - Я не знаю изменило ли это что-нибудь. Но я не считаю это уместным: когда арбитр подходит к спортсмену и говорит, мол "Я хочу помочь тебе".

Кириос утверждает, что разговор с судьей не повлиял на ход матча. Однако после этого общения австралиец явно взбодрился и в конце концов выиграл встречу. Нашумевший эпизод прокомментировал швейцарец Роджер Федерер, которому предстоит поединок с Кириосом:

"Я не знаю, что Лайани говорил. Мне все равно. Но в любом случае, дело не ограничилось вопросом "Ты как?" и ответом "Не очень". Он был внизу слишком долго. Разговор может изменить ваш настрой. Будь-то беседа с массажистом, врачом, или арбитром. Поэтому подобное не повторится".

Организаторы турнира в свою очередь объяснили поведение судьи тем, что тот хотел понять нуждается ли Кириос в медицинской помощи.