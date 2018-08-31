Канада и США не смогли договориться

Переговоры о новом торговом договоре между Канадой и США завершились безрезультатно. Переговорам помешало замечание, сделанное президентом Трампом не под запись, но тем не менее опубликованное агентством Блумберг, о том, что новое соглашение будет целиком и полностью заключено на условиях США. В ответ канадская сторона заявила, что на уступки идти не желает.