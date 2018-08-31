Переговоры о новом торговом договоре между Канадой и США завершились безрезультатно. Переговорам помешало замечание, сделанное президентом Трампом не под запись, но тем не менее опубликованное агентством Блумберг, о том, что новое соглашение будет целиком и полностью заключено на условиях США. В ответ канадская сторона заявила, что на уступки идти не желает.
Канада и США не смогли договориться
Канада и США не смогли договориться
Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады: "Нам нужно выгодное соглашение, а не какое угодно. Мы согласимся только с соглашением, которое выгодно для Канады. Пока мы далеки от этого".
За ближайшие три месяца Трамп обещает заключить новое торговое соглашение с Мексикой, к которому, по его словам, сможет присоединиться, "если захочет", и Канада.
Дональд Трамп: "Я люблю Канаду. Но они многие годы использовали нас в своих интересах. У них колоссальные торговые барьеры и колоссальные тарифы. На молочные продукты – как вы знаете Марк – у них почти 300%-ный тариф. Никто не говорит об этом".
Производители молока пользуются большим влиянием в канадской политике. И премьер-министру Трюдо, которого в следующем году ждут новые выборы, будет непросто пойти на ущемление их интересов.
Новые раунд американо-канадских переговоров запланирован на начало декабря, когда, как ожидается, новое соглашение США с Мексикой уже будет заключено.
Суммарный объем торговли трёх участников Североамериканской зоны свободной торговли достигает триллиона долларов в год.