Паскаль Лами: "Нужно готовиться к ВТО без США"

О том, что это произойдёт, если ВТО не изменится, Трамп заявил в интервью агентству Блумберг. Он охарактеризовал договор о создании ВТО 1994 г. как худшее торговое соглашение в истории.

В интервью Euronews бывший генеральный директор ВТО Паскаль Лами сказал, что заявления Трампа можно понимать двояко: и как то, что он хочет реформировать ВТО, и как то, что он хочет её разрушить. Как отразится на мировой торговой системе второй вариант?

Паскаль Лами: «Мы все должны быть готовы к системе "ВТО без США". Для этого требуется воображение. Но, вероятно, это реализуемый сценарий. В этом случае США потеряют все преимущества членства в ВТО, их экспорт подпопадет под действие любых мер, принимаемых другими странами, в том числе в области защиты интеллектуальной собственности. Никто из нас этого не хочет, но мы должны быть к этому готовы».

В последние месяцы американское правительство проводит политику, направленную на изменение статус-кво в международной торговле, повышая таможенные пошлины на импорт, главным образом китайский.