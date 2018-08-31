Европа не будет менять часы?

Не менять стрелки часов в Европе каждые шесть месяцев - с такой инициативой выступила Еврокомиссия. Её председатель Жан-Клод Юнкер приводит в качестве аргумента результаты он-лайн-опроса в котором приняли участие более 4,5 миллионов европейцев. 80% процентов опрошенных заявили, что смены зимнего времени на летнее не хотят.

"Миллионы людей приняли участие в опросе и высказались за то, чтобы летнее время в будущем больше не менялось на зимнее. Раз таково желание людей, мы это сделаем".

"Зачем тогда опрашивать людей и узнавать их мнение, если потом мы сделаем вид, словно и не слышали, что именно они сказали",- заявил Юнкер в своём "Твиттере" и в интервью немецкому телеканалу ЦДФ.

Для того, чтобы желание стало былью, инициативу ещё должен поддержать Европарламент. Неизвестно также, какую позицию займёт каждый член Евросоюза. Некоторые из них - как, например, Финляндия в минувшем январе - уже обсуждали вопрос отмены перехода на летнее время. Но инициативу отклонили, так как страна подчиняется директиве ЕС и не может принимать самостоятельных решений по данному вопросу.