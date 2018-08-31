Спор о гребешках. Переговоры о "брексите". Забота о мигрантах

“В этом выпуске: Столкновения из-за гребешков. Французские суда таранят британцев в споре за права на морской промысел. Проблема и с авторским правом. Журналисты требую, чтобы Евросоюз заставил гигантов технологии платить за новостной контент. Волки снова в Европе. Но цена их возвращаения кусает Брюссель.

Переговоры о выходе из ЕС Великобритании и так шли непросто. А теперь деликатес морской гребешок стал яблоком раздора между французами и британцами.

Медлу ними произошло столкновение у побережья Нормандии. Моряки устроили перебранку по поводу прав на рыболовство. Один англичанин сказал, что это напоминало «сцену из Вьетнама».

Здесь, в Брюсселе, Еврокомиссия не захотела выступить миротворцем в споре из-за гребешков, заявив, что Британия и Франция должны сами урегулировать свои разногласия.

Тем временем Британия и Евросоюз пытаются заключить сложную сделку по Брекситу.

Британец Доминик Рааб вернулся в Брюссель для марафонских переговоров, спустя всего неделю после предыдущего раунда. Обе стороны выражают оптимизм, но признают, что каждая из них готовится к сценарию провала сделки.

Обстановка накаляется. Осталось меньше семи месяцев до прекращения британского членства в ЕС, а крайний срок для достижения неформального соглашения истекает в октябре.

Италия захватила инициативу на встрече министров иностранных дел ЕС в Вене, чтобы просить о помощи в преодолении миграционного кризиса. На днях она пригрозила заблокировать свои свои платежи в многолетний бюджет ЕС, когда никто из его членов не вызвался забрать 150 мигрантов, застрявших в порту Катания на борту судна “Дичотти”.

Сколько времени вы проводите в социальных сетях? Если вы как я, то, вероятно, слишком много.

Производство такого контента, как новости, стоит денег. Журналисты борются за то, чтобы крупные технологические компании платили за использование этого материала на своих платформах.

Тем временем, Европарламент готовится обсудить спорные реформы в области авторского права, которые могут принудить к этому таких, как Facebook и Google.

Вот факт, который может вас удивить. В Европу вернулись волки. Но постепенное восстановление популяции серых хищников вызывает некоторые глубокие разногласия между фермерами и защитниками природы. Это проблема “кусает за пятки» Брюссель».