Спасение Аральского моря: саммит в Туркменистане

Добро пожаловать в Туркменистан, где в курортной зоне "Аваза" на берегу Каспийского моря прошёл саммит учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Обмеление Аральского моря вызывает не меньшее беспокойство, чем вырубка лесов Амазонии. Участники саммита совместными усилиями ищут решение этой экологической и экономической проблемы.

Фонд был создан в 1993 году, но первый саммит состоялся только через 10 лет после его основания. За это время, разумеется, отдельные страны принимали меры, но главная цель - спасение Арала сообща. Как видите, объединить усилия удалось.