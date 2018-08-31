Спасение Аральского моря: саммит в Туркменистане

Добро пожаловать в Туркменистан, где в курортной зоне "Аваза" на берегу Каспийского моря прошёл саммит учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). Обмеление Аральского моря вызывает не меньшее беспокойство, чем вырубка лесов Амазонии. Участники саммита совместными усилиями ищут решение этой экологической и экономической проблемы.
Фонд был создан в 1993 году, но первый саммит состоялся только через 10 лет после его основания. За это время, разумеется, отдельные страны принимали меры, но главная цель - спасение Арала сообща. Как видите, объединить усилия удалось.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил на саммит глав стран-основателей фонда: президентов Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Гуйчгелди Байжанов, председатель исполнительного комитета МФСА: "Цель этой встречи - собраться вместе, поделиться идеями, понять, почему ситуация ухудшается и как мы можем повлиять на неё и решить данную проблему".
Экологическая катастрофа Аральского моря началась в 60е годы прошлого века. В то время Арал был четвёртым по величине солёным озером в мире. Но из-за интенсивного развития сельского хозяйства и обильного орошения полей, озеро начало высыхать. Водная поверхность сократилась на 90%, а солёность моря резко увеличилась. Погибло множество рыбы.
Болат Бекнияз, глава исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Республике Казахстан: "Когда ушло Аральское море, те портовые города, которые были на берегу моря, исчезли, то есть население, которое традиционно занималось рыбным хозяйством, практически потеряло свою работу.
Благодаря сооружению дамбы на средства Всемирного банка в 2005 году, вода вернулась на север Арала. Это было настоящее возрождение региона.
По словам Болата Бекнияза, сейчас добывается порядка 8000 тонн рыбы в этом море, в регионе существует 8 рыбоперерабатывающих заводов. Из них часть рыбы идёт на экспорт в Россию и в Западную Европу.
Южная часть озера почти полностью высохла. Сильный ветер поднимает в воздух пыль, соль и ядохимикаты и разносит их на расстояние до 500 км, от чего страдает местное население.
“В последние 4 дня в атмосфере наблюдается повышенное содержание соли, которая негативно влияет как на здоровье людей, так и на урожай сельскохозяйственных культур”, -поделился Гуйчгелди Байжанов
Участники саммита пришли к важному соглашению, которое станет основой для совместной стратегии спасения Арала.
Было решено продолжать использование водосберегающих технологий, сокращать расходы воды на орошение. Также были озвучены другие предложения, например, посадка растений, которым не вредит соль.
"Экологическое направление будет нацелено на озеленение, создание зелёного пояса на дне Аральского моря и вокруг населённых пунктов", - сообщил Болат Бекнияз.
В апреле прошлого года в Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана была принята резолюция о сотрудничестве с Фондом спасения Арала. Таким образом международное сообщество показало готовность помочь странам Центральной Азии сохранить Аральское море.