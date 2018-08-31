Почему правеет Саксония?

Ни в одной другой федеральной земле Германии проблема правого экстремизма и ксенофобии не стоит так остро, как в Саксонии.

Влияние ультраправых здесь растёт: к Лейпцигу и Дрездену, считающимися их оплотом, скоро может присоединиться и Хемниц. В ночь на воскресенье в этом восточно-германском городе драка, в которой, как заявили власти, приняли участие люди разных национальностей, вызвала антимигрантские волнения, протесты и столкновения с полицией.

Радикализация Саксонии уходит корнями в начало 90-х - 27 лет назад в городе Хойесверде неонацисты напали на жильё для иностранных контрактников и беженцев, за этим последовали нападения и погромы в Лейпциге, Клауснице и Бауцене.

Ксенофобия отражается и на результатах выборов. В 2004 году крайне правая NPD набрала 9% голосов и и попала в саксонский парламент, где осталась целое десятилетие. А на выборах в прошлом году правые популисты из Альтернативы для Германии опередили в Саксонии все остальные партии, набрав рекордные для себя 35,5% голосов. Движение ПЕГИДА также зародилось в Саксонии, в Дрездене. А по данным земельного министерства внутренних дел, по числу преступлений на почве правого экстремизма Саксония занимает в ФРГ первое место.

Одни винят в этом земельное правительство, которое, по их мнению, не смогло дать решительный отпор правым радикалам. Другие возлагают ответственность на центральные власти, проводящие миграционную политику без учета проблем, накопившихся в восточной части страны. А сами популисты говорят, что проблему раздувают СМИ.