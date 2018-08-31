Школьное образование устраивает 67% россиян

ВЦИОМ опубликовал опрос общественного мнения, согласно которому 67% россиян в целом устраивает качество обучения в школах, а 49% считают, что систему школьного образования "можно назвать эффективной".

При этом 40% не согласны с этим тезисом и считают, что она не дает ребенку возможности "получить все необходимые знания и навыки". 36% всех опрошенных считают, что школьное образование в стране не соответствует мировым стандартам и только 9% уверены, что оно их превышает.