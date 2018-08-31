Школьное образование устраивает 67% россиян

ВЦИОМ опубликовал опрос общественного мнения, согласно которому 67% россиян в целом устраивает качество обучения в школах, а 49% считают, что систему школьного образования "можно назвать эффективной".
При этом 40% не согласны с этим тезисом и считают, что она не дает ребенку возможности "получить все необходимые знания и навыки". 36% всех опрошенных считают, что школьное образование в стране не соответствует мировым стандартам и только 9% уверены, что оно их превышает.
Подавляющее большинство россиян (72%) считают, что школьных знаний не хватает для того, чтобы получить на ЕГЭ баллы, позволяющие поступить в желаемый вуз или ссуз.
Оценивая работу преподавателей, большинство респондентов (45%) до сих пор придерживаются мнения, что "современные учителя учат хуже, чем в мое время". В 2016 году эта цифра достигла 53%. Всего 14% россиян считают, что современные педагоги преподают лучше.
Самым главным качеством преподавателя россияне посчитали стремление найти общий язык с учеником. Такое мнение выразили 31% опрошенных. На втором месте (30%) оказалось умение доступно преподнести материал.
Самым непопулярными качествами педагога оказались подача дополнительной информации, воспитание ребенка и ведение большего количества внеклассных занятий. За них высказались по 1% респондентов.
Российские школьники традиционно отмечают начало нового учебного 1 сентября.