Президент США Дональд Трамп готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если она не улучшит свою работу. Об этом американский лидер заявил в четверг агентству Bloomberg.
Трамп готов выйти из ВТО
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Трамп готов выйти из ВТО
Эта угроза может подорвать основы современной мировой торговли, системы, в строительстве которой США принимали непосредственное участие.
В прошлом месяце Трамп также отмечал, что ВТО на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику.
В апреле он написал в своем Twitter, что организация, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США.
Трамп также заявил, что планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 200 млрд долларов.
Это станет очередным шагом Вашингтона по принципу "око за око" в рамках обостряющихся в последнее время торговых войн с другими странами.