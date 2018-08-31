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США

Трамп готов выйти из ВТО

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Трамп готов выйти из ВТО

Трамп готов выйти из ВТО
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Президент США Дональд Трамп готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если она не улучшит свою работу. Об этом американский лидер заявил в четверг агентству Bloomberg.

Эта угроза может подорвать основы современной мировой торговли, системы, в строительстве которой США принимали непосредственное участие.

В прошлом месяце Трамп также отмечал, что ВТО на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику.

В апреле он написал в своем Twitter, что организация, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США.

Трамп также заявил, что планирует ввести дополнительные пошлины на китайские товары в размере 200 млрд долларов.

Это станет очередным шагом Вашингтона по принципу "око за око" в рамках обостряющихся в последнее время торговых войн с другими странами.