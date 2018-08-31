Поминальная церемония прощания с Джоном Маккейном прошла в Фениксе штат Аризона, который более 30 лет он представлял в Сенате,.
Аризона простилась с Джоном Маккейном
Аризона простилась с Джоном Маккейном
Даже будучи убежденным республиканцем, способность Маккейна найти консенсус с демократами проявилась даже на его похоронах. Это заметил бывший вице-президент Барака Обамы во время надгробной речи:
"Меня зовут Джо Байден... Я демократ, и я любил Джона Маккейна... Политические убеждения Джона были основаны на его внутренних принципах. Свое несогласие с чем-то он всегда обосновывал, и так он поступал во всем. В этом был весь Джон"
Несколько десятков его коллег по Сенату присутствовали на церемонии вместе с его детьми и женой Синди.
По окончании панихиды гроб с телом Маккейна доставили в аэропорт для дальнейшей отправки в Вашингтон. Где в субботу в Ротонде Капитолия пройдет официальная церемония похорон.
Согласно воле покойного, в мероприятиях примут участие бывшие президенты США и соперники Маккейна на выборах — Барак Обама и Джордж Буш-младший, в отличие от нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа и его соратницы по президентской гонке Сары Пэйлин.
Джон Маккейн скончался в прошлую субботу в возрасте 81 года после безрезультатной борьбы с раком мозга.