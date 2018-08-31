Новые протесты в Хемнице

На очередную массовую демонстрацию против миграции и беженцев в городе Хемниц собралось около тысячи человек, почти вдвое больше, чем было заявлено.

В руках у демонстрантов плакаты с надписью "Вставай, народ! Для будущего наших детей!"

Параллельно с митингом проходило еще одно мероприятие - премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер встречался в Хемнице с местными жителями и попытался ответить на накопившиеся у них вопросы. Основные претензии граждан сводились к тому, что СМИ огульно обвиняли участников демонстраций в ксенофобии.

"Большинство людей в Хемнице, с которыми я тут общаюсь, жалуется, что к ним относятся несправедливо. Я встречал очень много людей, которые говорили мне: "Не все мы ультраправые экстремисты". И я хочу вам сказать - я знаю это"

По итогам встречи премьер заявил, что воскресное убийство, с которого и начались волнения в Хемнице, будет тщательно расследоваться. Но для многих этого было недостаточно. Они требуют ужесточить правила приема беженцев.

"Когда мы сравниваем все, что получают беженцы по сравнению с пожилыми, бедными гражданами Германии... На лицо - факты. Мне больше нечего сказать. Совершенно неудивительно, что люди вышли на улицы", - заявил один из демонстрантов.

Массовые демонстрации, организованные ультраправыми, начались в Хемнице на востоке Германии после убийства 35-летнего Даниэля Хиллига. В совершении которого подозревают двух выходцев из Ирака и Сирии.

"Я боюсь ходить по улицам, куда вышли столько сторонников правых. Мне страшно. Но я надеюсь, все будет хорошо", - говорит местный житель, мигрант из Сирии.

В воскресенье вечером на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в том числе правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

В понедельник вечером там же прошли еще две акции — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения правых радикалов Pro Chemnitz.