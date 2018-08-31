Евросоюз хочет сохранить лето

Не менять стрелки часов в Евросоюзе каждые шесть месяцев - с такой инициативой выступила Еврокомиссия. В качестве аругмента она привёла результаты он-лайн-опроса, в котором приняли участие более 4,5 млн европейцев. 80% опрошенных заявили, что смены времени не хотят.

Представитель Еврокомиссии Александр Винстерштейн заявил:

"В ходе сегодняшнего заседания члены Еврокомиссии провели дискуссию по вопросу о переходе на зимнее время и решили представить предложение в Европарламент с тем, чтобы изменить ныне действующее положение".

Страны ЕС сами определяют часовой пояс, в котором расположены, но сезонный перевод часов входит в компетенцию Брюсселя. То, что этому может быть положен конец, многих европейцев радует:

"Я предпочитаю, чтобы по вечерам подольше было светлее, тогда и день кажется длиннее. По-моему, это хорошо".

"Мне всегда хотелось, чтобы сохранялось летнее время. Так у нас будет больше времени на самих себя, и лето длится дольше. И в Брюсселе должны почаще задумываться над тем, что по-настоящему важно для людей в их повседневной жизни".

Некоторые члены Евросоюза уже обсуждали вопрос о прекращении сезонной смены времени, но такие инициативы им приходилось откладывать и подчиняться общей для всех директиве ЕС.