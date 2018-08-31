The Cube: чем запомнится эта неделя?

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Реформа раздора

Пенсионная реформа – тема, которая у всех на устах последние месяцы. На этой неделе обратиться к гражданам решил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил за смягчение реформы, правда, в основном это касается женщин. Путин высказался за то, чтобы женщины уходили на заслуженный отдых не в 63, а в 60 лет, кроме того, многодетные матери получат право выйти на пенсию на несколько лет раньше. По словам президента, повышение пенсионного возраста – необходимая мера. Причина – демографические ямы 1940-х и 1990-х годов.

На обращение Путина тут же отреагировали многие политики. Так, председатель счетной палаты Алексей Кудрин назвал пенсионную реформу "взвешенным, тщательно продуманным и нужным для реализации национальных целей решением".

Прокомментировал выступление президента и Николай Ляскин, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и бывший глава московского штаба Алексея Навального. Он высмеял слова Путина, попросившего россиян отнестись к реформе с пониманием.

Высказались по поводу обращения Путина, конечно, и простые россияне. Например, этот интернет-пользователь поддержал президента, написав, что Путин разделил с правительством ответственность, жертвуя при этом личным рейтингом.

По мнению другого россиянина, пенсионная реформа показывает, что при огромном потенциале России не в состоянии накормить собственный народ.

Много нашлось и тех, кто решил отнестись к происходящему с юмором. Например, пользователь, который написал о себе, что он 45-летний слесарь 4-ого разряда, признался, что ему пришлось принять непростое, но необходимое решение. Он захотел стать многодетной матерью.

"Ушла эпоха..."

"Он песне отдал все сполна". В этот четверг не стало Иосифа Кобзона. Пользователи соцсетей отреагировали на это известие по-разному. Одни писали о том, что со смертью Кобзона ушла эпоха, и задавались вопросом, как без его песен отмечать День победы.

Другие вспоминали о том, как Кобзон участвовал в переговорах с террористами, захватившими заложников в Театральном центре на Дубровке. Певец вывел тогда из здания женщину и трех детей.

Кто-то же решил вспомнить о работе Кобзона в качестве депутата Госдумы и недавнее голосование по пенсионной реформе.

Певец скончался в возрасте 80 лет. До этого он долгие годы боролся с тяжелой болезнью.

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