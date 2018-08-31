Патриарх Константинопольский Варфоломей I принял в Стамбуле предстоятеля Московского патриархата Кирилла. Встреча прошла на фоне споров о провозглашении автокефалии Украинской православной церкви.
Патриархи обещают диалог
Патриархи обещают диалог
Москва настаивает на сохранении нынешнего положения и на своём верховенстве над украинскими приходами. «Устройство Православной церкви такое, что ни одна Церковь не может принимать решений, которые противоречили бы позиции другой Церкви», — приводит ТАСС слова Кирилла. Константинопольский патриарх говорил о недопустимости разрыва между церквями и обещал решать все вопросы посредством переговоров. «Диалог - это путь, указанный самим Богом», — объяснял Варфоломей I.
Оба церковных деятеля воздержались от конкретных заявлений о судьбе автокефалии Киевского патриархата, хотя вопрос о создании единой поместной церкви Украины называли главной темой этих переговоров.
22 апреля президент Украины Петр Порошенко сообщил о начале процедур, необходимых для признания независимости Украинской церкви от Москвы. По неофициальным данным, этот вопрос должен стать темой синода Константинопольской церкви, который перенесли на октябрь. В УПЦ Московского патриархата заявляли, что провозглашение автокефалии обернётся лишь усугублением раскола религиозного противостояния в обществе.