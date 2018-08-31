Следственный комитет изучает обстоятельства гибели топ-менеджера Новолипецкого металлургического комбината, бельгийского исследователя Бруно Чарльза де Кумана. Согласно официальным данным, он выпал из окна квартиры, которую он снимал на девятом этаже Дома на набережной. Скорую вызвал знакомый де Кумана, который договорился встретиться с ним в это время у подъезда.
СК ищет криминал в гибели бельгийского топ-менеджера в Москве
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СК ищет криминал в гибели бельгийского топ-менеджера в Москве
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что первичный осмотр квартиры бельгийского исследователя «не выявил криминальных следов его смерти».
Де Куман переехал в Россию в прошлом году, специально для него в НЛМК создали должность вице-президента по исследованиям и разработкам, — пишет «Московский комсомолец». Он отвечал за координацию исследовательских проектов и за разработку инновационных технологий. На странице де Кумана в LinkedIn сказано, что как признаный эксперт в области наук о материалах он был автором и соавтором более 500 научных публикаций.