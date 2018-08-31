Столица США прощается с сенатором Джоном Маккейном: гроб доставили в Вашингтон из Аризоны, где политик умер 25 августа от рака. Церемония проходит в ротонде Капитолия, здания Конгресса США: там собрались некоторые представители американской политической элиты, коллеги Маккейна по Республиканской партии.
Вашингтон прощается с Маккейном
Вашингтон прощается с Маккейном
В траурных мероприятиях не участвует нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп. От его имени выступил вице-президент Майкл Пенс: "Президент попросил меня быть сегодня здесь. Чтобы от имени благодарной нации отдать последние почести, дань уважения человеку, который всю жизнь служил нашей родине - и в военной форме, и в своем кабинете политика. Для меня огромная честь быть сегодня здесь".
В субботу в Вашингтоне пройдет поминальная служба по Маккейну. По завещанию сенатора, одним из тех, кто понесет гроб, станет российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший.
Ветеран вьетнамской войны, Маккейн в общей сложности 60 лет служил Америке. 30 лет он представлял в Конгрессе штат Аризона. Сенатора похоронят в воскресенье в Аннаполисе.