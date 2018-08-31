Лиз Мак-Комб выступит с симфоническим оркестром под открытым небом

Всемирно известная исполнительница в стилях блюз и госпел Лиз Мак-Комб открывает для себя симфонический оркестр. Четыре века назад в Америку привезли первых рабов из Африки, в честь годовщины этого события певица решила соединить музыкальное наследие её предков, которые подарили миру блюз, госпел и джаз, и классическую музыку, часть европейской культуры.

Подготовка к концерту в сопровождении симфонического оркестра под открытым небом в самом разгаре. Для дирижёра Николя Гиро и пианиста Сириля Барбесоля это тоже новый опыт.

Николя Гиро, дирижёр: "Любопытное сочетание двух абсолютно разных музыкальных миров: джаз, соул, блюз и госпел - это зачастую импровизация, но классическая музыка не такая, её записывают на бумаге и передают из поколения в поколение неизменной, импровизации в ней нет места . Встреча этих двух противоположностей кажется мне очень интересной".

Лиз Мак-Комб родилась в 1952 году в Кливленде и с детства пела в церкви. В своей карьере она обращалась ко многим музыкальным жанрам, потому что для неё, несмотря на все различия, госпел, блюз, джаз и классическая музыка - это любовь, страсть и живые эмоции артиста на сцене.

"Я встретила прекрасных музыкантов, которые понимают, что музыка для всех одна , да, она бывает классической, но если я исполняю блюзовую композицию, они могут моментально сориентироваться и начать играть классическую музыку в стиле блюз, и тогда происходит настоящее волшебство", - поделилась своими впечатлениями Лиз Мак-Комб

Лиз Мак-Комб в сопровождении симфонического оркестра выступит в воскресенье 2 сентября у замка Аруэ в Лотарингии и 9 сентября возле Дома инвалидов в Париже. Прозвучат композиции Дюка Эллингтона, Джорджа Гершвина и других, а также песни её собственного сочинения.