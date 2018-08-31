Настоящее и будущее Ливана, война в Сирии, беженцы и отношения Бейрута с Москвой.... Эти и другие темы затронуты в беседе корреспондента euronews Аннлиз Боржес с премьер-министром Ливана Саадом Харири.
Эксклюзив: премьер Ливана говорит об отношениях с Россией
Эксклюзив: премьер Ливана говорит об отношениях с Россией
Аннлиз Боржес, euronews:
"Оппозиционные силы практически капитулировали в Сирии. Планируется масштабное наступление на их последний оплот Идлиб, что может означать конец войне в Сирии. Как это отразится на Ливане?"
Саад Харири, премьер-министр Ливана:
"Никак. Я думаю, что к тому моменту Россия уже докажет, что контролирует Сирию, так что мы будем иметь дело с русскими".
Аннлиз Боржес, euronews:
"Какие у вас отношения с Россией?"
Саад Харири, премьер-министр Ливана:
"Очень хорошие, отличные. У меня прекрасные отношения с Россией и хорошие отношения с президентом Путиным, которого я очень уважаю. И я верю, он тот человек, с которым мы можем работать".
Аннлиз Боржес, euronews:
"Вы не думаете, что вам придется иметь дело с Башаром Асасдом?"
Саад Харири, премьер-министр Ливана:
"Я бы лучше имел дело с президентом Путиным".
Аннлиз Боржес, euronews:
"Саад Харири также рассказал нам о том, что именно побудило его уйти в отставку в минувшем году. Напомним, тогда этот шаг вызвал потрясение во всем ближневосточном регионе. Политик пояснил, что он и хотел взбудоражить Ливан, оживить происходящие в нем политические процессы. И ему кажется, что добиться этого удалось. Сейчас все возвращается в нормальное русло. Разумеется, Харири необходимо сформировать правительство. Премьер говорит, что намерен упорно над этим работать с тем, чтобы осуществить реформы, в которых остро нуждается Ливан".
Полностью интервью корреспондента euronews Аннлиз Боржес с премьер-министром Ливана Саадом Харири смотрите в программе "Глобальный диалог".