Эксклюзив: премьер Ливана говорит об отношениях с Россией

Настоящее и будущее Ливана, война в Сирии, беженцы и отношения Бейрута с Москвой.... Эти и другие темы затронуты в беседе корреспондента euronews Аннлиз Боржес с премьер-министром Ливана Саадом Харири.

Аннлиз Боржес, euronews:

"Оппозиционные силы практически капитулировали в Сирии. Планируется масштабное наступление на их последний оплот Идлиб, что может означать конец войне в Сирии. Как это отразится на Ливане?"

Саад Харири, премьер-министр Ливана:

"Никак. Я думаю, что к тому моменту Россия уже докажет, что контролирует Сирию, так что мы будем иметь дело с русскими".

Аннлиз Боржес, euronews:

"Какие у вас отношения с Россией?"

Саад Харири, премьер-министр Ливана:

"Очень хорошие, отличные. У меня прекрасные отношения с Россией и хорошие отношения с президентом Путиным, которого я очень уважаю. И я верю, он тот человек, с которым мы можем работать".

Аннлиз Боржес, euronews:

"Вы не думаете, что вам придется иметь дело с Башаром Асасдом?"

Саад Харири, премьер-министр Ливана:

"Я бы лучше имел дело с президентом Путиным".

Аннлиз Боржес, euronews:

"Саад Харири также рассказал нам о том, что именно побудило его уйти в отставку в минувшем году. Напомним, тогда этот шаг вызвал потрясение во всем ближневосточном регионе. Политик пояснил, что он и хотел взбудоражить Ливан, оживить происходящие в нем политические процессы. И ему кажется, что добиться этого удалось. Сейчас все возвращается в нормальное русло. Разумеется, Харири необходимо сформировать правительство. Премьер говорит, что намерен упорно над этим работать с тем, чтобы осуществить реформы, в которых остро нуждается Ливан".

Полностью интервью корреспондента euronews Аннлиз Боржес с премьер-министром Ливана Саадом Харири смотрите в программе "Глобальный диалог".