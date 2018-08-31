Неделя за 60 секунд

За 60 секунд мы расскажем вам о главных событиях этой недели:

- Американский сенатор и дважды кандидат на пост президента Джон Маккейн, которого называли одним из самых непримиримых критиков Кремля, скончался в возрасте 81 года. Причиной смерти стала опухоль мозга, которая была у него диагностирована в июле прошлого года. В пятницу стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения из-за невозможности остановить развитие болезни.

- ВКС Минобороны России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытали новую ракету системы ПРО. Военные утверждают, что новая противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

- В немецком Хемнице уже несколько дней не прекращаются демонстрации противников миграции. На последнюю акцию собрались более 1000 человек. Манифестации, организованные ультраправыми, начались после убийства 35-летнего Даниэля Хиллига. В совершении преступления подозревают двух выходцев из Ирака и Сирии.

REUTERS/Hannibal Hanschke

- В среду вечером в австралийском Мельбурне вспыхнул пожар на химическом заводе. В воздух попало большое количество ядовитых веществ, из-за чего власти города призвали местных жителей временно не выходить из домов.

- Около берегов Мексики обнаружены 300 мертвых оливковых черепах. Животные попали в рыболовную сеть у города Пуэрто-Эскондидо на тихоокеанском побережье страны. По предварительным данным, черепахи оказались в неволе около трех недель назад.

REUTERS/Fredy Garcia

- В Лондоне прошел турнир по подводным шахматам. Доска с фигурами с помощью магнитов была прикреплена ко дну бассейна. Никакие акваланги на этих соревнованиях не предусмотрены, участникам каждый раз приходилось задерживать дыхание.

- Одни пользователи соцсетей, увидев танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, исполненный ею в одной из школ Кейптауна, сравнивали политика с роботом и сломанной куклой, другие же поддержали главу британского правителства, решив, что и она, и ученики "были счастливы". На этой неделе Мэй отправилась в несколько африканских стран с официальными визитами.

- Несколько дней назад в немецком Висбадене появилась золотая статуя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Ее создатели сказали, что памятник высотой в несколько метров - это арт-объект, подготовленный для биеннале. Вскоре появилась информация о том, что статуя была демонтирована.

- Ураган "Лейн" ударил по Гавайям, принеся с собой наводнения и оползни. Скорость ветра в эпицентре составила 31 метр в секунду. За полтора дня в этом американском штате выпало 60 сантиметров осадков.

- Десятки тысяч человек собрались в испанском городе Буньоле, чтобы принять участие в битве помидорами, или "томатине". Люди забрасывали друг друга помидорами лишь один час, но этого было достаточно для того, чтобы улицы города превратились в реки томатной пасты.