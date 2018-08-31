ЕС думает о границе Сербии и Косова

Министры иностранных дел Евросоюза обсудили на встрече в Вене план примирения Сербии и Косова, предполагающий изменение нынешних границ. Берлин, Лондон и Хельсинки выразили опасения, что его реализация усилит межэтническую напряженность в западнобалканском регионе.

«Дискуссия о обмене землями между Косовым и Сербией может не привести нас к цели, но открыть многие раны, ещё не зажившие у населения, - сказал немецкий министр Хайко Маас. - Поэтому мы настроены очень скептически».

О возможности перекройки границ президенты Сербии и Косова Александр Вучич и Хашим Тачи объявили неделю назад также в Австрии. Они высказали намерение как можно скорее достичь всеобъемлющего договора при посредничестве Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан призвал ЕС не препятствовать такой сделке Приштины и Белграда, но и не считать её прецедентом для решения подобных проблем в будущем.

Нормализация взаимоотношений — это ключевое условие для движения Сербии и Косова к членству в ЕС. Их лидеры снова встретятся на будущей неделе в Брюсселе.