Детройт воздал последние почести Арете Франклин

5 тысяч бесплатных билетов разошлись в интернете за несколько минут, и весь вечер над парком и родным городом "королевы соула" разносились ее хиты в исполнении Ди-Ди Бриджуотер, Анджи Стоун, квартета The Four Tops и госпела New Bethel Baptist Church, в которой ее отец был пастором и где Арета Франклин начинала карьеру.

Накануне ее тело было перенесено в церковь из Музея афроамериканской истории имени Чарльза Райта, где все желающие попрощаться с певицей могли это сделать во вторник и среду. До самого закрытия церкви очередь из поклонников не иссякала.

"Увидеть, сколько сердец затронула моя бабушка, это действительно вдохновляет! - заявила на церемонии внучка Ареты Франклин Виктория, - Ваша любовь и поддержка греет нам сердце, я просто хочу сказать "спасибо", мы ценим это от всей души!"

В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. За без малого полувековую карьеру Франклин была 18 раз удостоена самой престижной в США музыкальной премии "Грэмми".

В середине августа стало известно о том, что НАСА назвало в честь скончавшейся певицы астероид.