Пекин: имперское прошлое на службе будущего

Город с богатым имперским прошлым, с самым большим числом объектов культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО - Пекин в переводе означает "северная столица". Он поражает исторической эклектичностью, здесь древние храмы естественно соседствуют с небоскребами элегантных финансовых кварталов.

История Пекина насчитывает 3 тысячи лет. Его 20 с лишним миллионов жителей гордятся тем, что живут в городе, который свыше 800 лет сохраняет статус столицы Поднебесной. Говоря о Пекине, мы все время говорим о рекордах: это и самый большой по площади город мира, и хранилище самого значительного числа культурных сокровищ из списка ЮНЕСКО, и обладатель самого большого дворцового комплекса... Список можно продолжать. Большому городу положена и самая большая в мире площадь. Тяньаньмэнь - самый центр столицы. Площадь в 440 тысяч квадратных метров находится напротив так называемого Запретного города. Площадь - звено так называемой центральной оси, которая делит древний город на две симметричные части. Сама ось и прилегающие к ней постройки - пример удивительного городского планирования, сочетающего уважение к традициям и внимание к потребностям сегодняшнего дня. Своего рода позвоночный столб города, ось проходит с севера на юг. Китайцы верят, что такая направленность приносит удачу. Особое внимание уделяется симметричности строений. расположенных вдоль оси.

Ван Ганг, историк: "Центральная ось - одна из главных структурных составляющих Пекина. В том числе и с культурной точки зрения. Смотрите, ось берет начало на юге в церемониальном центре Китая, далее идут ворота Йонгдингмен, потом на севере - Часовая и Барабанная Башни, где мы сейчас и находимся. Протяженность оси - без малого 8 километров".

Прогулки по Пекину - это возможность перемещаться в разные исторические эпохи. Без усилий или специального плана - такова структура города, который в последние десятилетия усиленно наращивает авторитет в регионе и в мире. Пекин активно ставит на новые технологии и креативность.

Мы - в новом квартале, где расположена штаб-квартира китайского центрального телевидения - поражающий воображение пример современной архитектуры, воплощение переосмысления феномена небоскреба.

В последние годы город обзавелся впечатляющим Олимпийским парком, национальным плавательным комплексом и стадионом, прозванным "Птичьим гнездом". Он стал эмблемой Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Стадион построен на самой северной точке городской оси, символизируя таким образом город завтрашнего дня.

Ху Тао, представитель стадиона (Bird Nest): "Олимпиада, прошедшая в Пекине, заразила город состязательным духом, заинтересовала спортивной культурой, повысила ценности здорового образа жизни. Разумеется, нельзя недооценивать и влияние Олимпиады на спортивные школы, они ставят перед собой более амбициозные задачи"

От Олимпиады прошлой к Олимпиаде будущей: Пекин принимает очередную эстафету в 2022 году. Примечательно, что китайская столица станет первым городом, где проходили летние и состоятся зимние игры. Их гости смогут в полном мере насладиться архитектурным величием Китая.

Например, Великой Китайской стеной протяженностью в 9000 км с удобными туристическими участками рядом с Пекином. Оборонительная и разделительная, Великая Стена входит в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Она признана самым грандиозным сооружением во всей истории человечества; это - памятник инженерного и военного искусства и упорства древних китайских правителей. Возведение стены было начато в III веке до н.э. и окончательно завершено в 1644 году.

Великая китайская стена нуждается в защите: проект реставрации патронируют власти страны. Работы ведутся уже 10 с лишним лет. Ставка делается на сохранение изначального вида сооружения, использование оригинальных материалов и технологий укладки.

Луо Синг отвечает за реконструкцию участка стены Мутяньюй близ Пекина: "У нас здесь очень много туристов. Соответственно, кладка страдает от такой нагрузки. Мы используем старинные способы восстановления, чтобы сохранить стену в ее первоначальном виде. Я имею в виду и плитку, и кирпичи. Мы изучили, как это делалось в прошлом".