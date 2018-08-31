"Негуманные условия содержания"

Сотрудники посольства России в США обвинили американские тюремные власти в создании негуманного режима содержания под стражей гражданки России Марии Бутиной. По их данным, она вынуждена бодрствовать с часу до трёх ночи, так как это единственное время в течении суток, когда она может выйти из камеры. Таким образом, по мнению российских дипломатов, на неё оказывается давление.

В Москве призывают власти США немедленно освободить Бутину, называя выдвинутые против неё обвинения сфабрикованными. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:"Обратили внимание на предпринимаемые американской прокуратурой попытки через суд добиться рассмотрения дела в отношении нашей гражданки в закрытом режиме. По всей видимости, в Вашингтоне таким образом стараются скрыть факты, которые бы наглядно продемонстрировали сфабрикованный характер уголовного дела против М.В.Бутиной. Пока Минюст США не представил ни одного даже косвенного доказательства вины россиянки, за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях".

Мария Бутина была арестована 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и в ведении такой деятельности без регистрации в Минюсте США.

29-летняя Бутина - одна из основательниц общественной организации "Право на оружие", которая объединяет владельцев гражданского оружия и выступает за либерализацию законодательства о владении оружием. В информационной кампании этой НПО принимал участие Александр Торшин, член Совета Федерации в 2001-2015 г., а в настоящее время - заместитель Председателя Центробанка РФ. С апреля 2018 года Торшин находится в санкционном списке США как лицо, имеющее отношение к руководству РФ.

В 2013 г., находясь на учёбе в США, Бутина познакомилась с активистом Национальной стрелковой ассоциации США Полом Эриксоном. А в феврале 2017 г. приняла участие в Национальном молитвенном завтраке — торжественном мероприятии с участием президента Дональда Трампа.

По мнению прокуратуры США, эти факты указывают на то, что Бутина могла оказывать влияние на американскую политику, действуя по заданию российского правительства.