"Брексит" не за горами?

Великобритания и ЕС на переговорах в Брюсселе дали понять, что сделка по "брекситу" может быть заключена нынешней осенью - то есть без задержек. Оптимистичный сигнал послал лично Мишель Барнье, координирующий переговоры с Лондоном об условиях выхода из состава ЕС. По его словам, после активизации консультаций с британским коллегой Домиником Раабом переговоры завершены на 85%.

Мишель Барнье, координатор ЕС по "брекситу": "Я настроен решительно. Повторюсь - решительно. Мы намерены договориться об урегулированном выходе, предпочитая его уходу хаотическому. Доминик и я полагаем, что да, возможно заключить соглашение в октябре. Времени немного, не исключены колебания графика, но наша цель - октябрь".

Доминик Рааб, министр по вопросам "брексита", Великобритания: "Мы ориентируемся на октябрьский саммит ЕС. Да,возможны небольшие колебания графика, но мы все же настроены договориться к указанному сроку. Я полон упрямого оптимизма, вижу, что соглашение - на расстоянии вытянутой руки; надо не упустить возможность".

Официально срок окончания переговоров - 18 октября, когда страны ЕС соберутся на осенний саммит. В последние месяцы консультации и Лондона и Брюсселя замедлились настолько, что стороны заговорили о возможности "жесткого развода" - выхода Великобритании из ЕС без предварительного заключения пакета торговых и других соглашений. "Мягкий" или "жесткий", "брексит" должен состояться в марте 2019.