"Октоберфест"-2018: подготовка открыта

В Мюнхене ждут любителей пива со всего мира: 22 сентября здесь стартует традиционный "Октоберфест", крупнейший в мире фольклорный пивной фестиваль.

Подготовка к нему начинается в последний день лета - речь идет прежде всего об инфраструктуре и безопасности (пиво давно сварено и дожидается своего часа).

В этом году на "Октоберфест" ожидают, как обычно, не менее 6 миллионов посетителей. Впервые беспроблемное проведение праздника помогут обеспечить так называемые "супер-распознаватели" - полицейские, имеющие особую память на лица. Профессионалы способны узнавать людей, виденных мельком и при плохом освещении - навык, который, как считают организаторы фестиваля, поможет вычленить из толпы опасных и нестабильных лиц.

Праздник "Октоберфест" пройдет с 22 сентября по 7 октября. По традиции, заложенной 205 лет назад, в шатрах на лугу Терезы подаются только мюнхенские сорта, сваренные с соблюдением требований Закона о чистоте пива от 1516 года.

Ожидается, что в общей сложности гости выпьют 7,5 миллионов литров пенного напитка. Вход на фестиваль бесплатный, пиво продается литровыми кружками. Порция - 9,5 евро.