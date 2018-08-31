Прощай, Арета!

В Детройте проводили в последний путь "королеву соула" Арету Франклин. В день похорон ее отпели в Храме Великой благодати. Отпели в прямом смысле слова: на церемонии выступили Стиви Уандер, Дженнифер Хадсон, Ариана Гранде, Куинси Джонс и и многие другие. Проводить Франклин пришли экс-президент США Билл Клинтон, правозащитники Джесси Джексон и Эл Шарптон.

Эл Шарптон, правозащитник: "Она никогда не ставила нас в неловкое положение, никогда не порочила нас, нам никогда не приходилось за нее извиняться. Она представляла лучшее, что есть в нашем сообществе, она боролась за нас до конца".

Арета Франклин умерла 16 августа от рака, ей было 76 лет. Зная о тяжелом диагнозе, она прекратила выступления в 2017 году. В активе одной из лучших вокалисток современности - 75 миллионов распроданных в мире пластинок, 18 премий Grammy, место в Зале славы рок-н-ролла, Национальная медаль искусств, принятая из рук президента США, награда за защиту гражданских прав, врученная Мартином Лютером Кингом... И это далеко не полный перечень.

Ее версия песни Respect Оттиса Реддинга стала не только олицетворением ритм-энд-блюза, но и символом борьбы афроамериканцев и женщин за равные права.

Церемонию прощания с Аретой Франклин транслировали в прямом эфире.