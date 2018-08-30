Около 300 мигрантов из лагеря беженцев Айн-Зара к юго-востоку от Триполи эвакуированы, как сообщают СМИ, в более безопасное место.
В Триполи спрятали беженцев
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В Триполи спрятали беженцев
Мигранты - главным образом выходцы из Сомали, Эфиопии и Эритреи - оказались в эпицентре боевых действий, которые несколько дней назад активизировались в ливийской столице. Судьбой беженцев занимаются представители ООН и организация "Врачи без границ".
Последние 7 лет после падения режима Каддафи Ливия превратилась в главную транзитную страну на пути нелегалов из Африки в Европу, люди массово оседают здесь в фильтрационных лагерях. В стране идет гражданская война. Часть территории захвачена исламистами, а парламент и признанное ООН правительство разнесены и не взаимодействуют.