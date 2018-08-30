Организаторы US Open (Открытого чемпионата США) - принесли извинения французской теннисистке Ализе Карне за вынесенное ей ранее предупреждение. Вернувшись после 10-минутного перерыва и заметив, что надела футболку задом наперёд, Карне мигом переодела её. Но судья на вышке квалифицировал это как "неспортивное поведение".
Теннис: дресс-код или сексизм?
Теннис: дресс-код или сексизм?
"Конечно, я была удивлена, когда меня наказали за то, что я просто переодела футболку, причём сделала это очень быстро. Я сказала судье, что это странно, но он стоял на своём, и я предпочла сконцентрироваться на матче, стараясь выиграть его", - сказала француженка.
На US Open обрушился шквал критики. Решение судьи многие сочли абсурдным и сексистским - ведь мужчины-теннисисты переодеваются на корте, не получая предупреждений.
"Мы должны сделать всё возможное, чтобы наш вид спорта стал самым прогрессивным, мы будем ломать такие неприемлемые табу", - заявила белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
Извинившись перед Позднее организаторы Открытого чемпионата США выступили с заявлением, в котором подчеркнули право теннисисток переодеваться на корте.
Ранее волну критики в соцсетях вызвали высказывания президента Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли в адрес спортсменки Серены Уильямс, появившейся на турнире Ролан Гаррос в обтягивающем чёрном трико.
Джудичелли обвинил Уильямс в "отсутствии такта и уважения", заявив, что с будущего года на Ролан Гаррос будет действовать дресс-код по примеру Уимблдона.