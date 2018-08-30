Теннис: дресс-код или сексизм?

Организаторы US Open (Открытого чемпионата США) - принесли извинения французской теннисистке Ализе Карне за вынесенное ей ранее предупреждение. Вернувшись после 10-минутного перерыва и заметив, что надела футболку задом наперёд, Карне мигом переодела её. Но судья на вышке квалифицировал это как "неспортивное поведение".