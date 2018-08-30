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Приключения

Чимбулак: от Алма-Аты до подножия ледника

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Чимбулак: от Алма-Аты до подножия ледника

Чимбулак: от Алма-Аты до подножия ледника
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Расположенный недалеко от Алма-Аты горнолыжный курорт Чимбулак летом превращается в рай для любителей пешего туризма.

Друзья! ?? Поздравляем вас с днем Конституции Республики Казахстан! ? Желаем всему народу нашей большой страны здоровья, счастья, благополучия и безоблачного неба над головой. ? Ждем вас на Шымбулаке! ✅ Сегодня мы работаем в режиме выходного дня с 09:30 до 20:00; ✅ Завтра, в четверг 31 августа, в режиме буднего дня с 09:30 до 18:00; ✅ В пятницу/субботу/воскресенье, 1/2/3 сентября, режим работы выходного дня с 09:30 до 20:00. Напоминаем, что в выходные дни льготы не действительны. ? @katekate55

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Из центра Алма-Аты за 40 минут можно добраться до высокогорного спортивного комплекса Медео, а оттуда по канатной дороге подняться на расположенный выше Чимбулак. На первой остановке в самом сердце горнолыжного курорта находится гостиница, бары и рестораны.

Вторая остановка подъёмника расположена на высоте 3200 метров у подножия ледника. Отсюда открывается восхитительный вид: ничуть не хуже известных европейских гор. Летом здесь можно встретить ибексов и сурков и полюбоваться маленькими озёрами с чистейшей водой.

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