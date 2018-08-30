Расположенный недалеко от Алма-Аты горнолыжный курорт Чимбулак летом превращается в рай для любителей пешего туризма.
Чимбулак: от Алма-Аты до подножия ледника
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Чимбулак: от Алма-Аты до подножия ледника
Из центра Алма-Аты за 40 минут можно добраться до высокогорного спортивного комплекса Медео, а оттуда по канатной дороге подняться на расположенный выше Чимбулак. На первой остановке в самом сердце горнолыжного курорта находится гостиница, бары и рестораны.
Вторая остановка подъёмника расположена на высоте 3200 метров у подножия ледника. Отсюда открывается восхитительный вид: ничуть не хуже известных европейских гор. Летом здесь можно встретить ибексов и сурков и полюбоваться маленькими озёрами с чистейшей водой.