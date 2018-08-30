Сколько стоит гребешок

Франция и Великобритания, вместе с Испанией и Данией, обеспечивают половину объёма ловли рыбы в Евросоюзе. Общеевропейские правила смягчают конфликты между рыбаками, но гребешок стоит на особом месте. Спор вокруг гребешковых банок в Ла-Манше имеет долгую историю, гораздо древнее Евросоюза.

Для обеих стран этот моллюск — третий по объёмам промысла морепродукт: 31 тысячу тонн ежегодно добывают во Франции и 45 тысяч тонн в Британии.

Но вот остальной Евросоюз гребешков не ценит: среди 15 самых добываемых видов гребешок на последнем месте, 1,7% от общих объёмов добычи. На первых строчках — сельдь и макрель.

В том числе и по этой причине моллюск остаётся одним из немногих видов, чей промысел не регулируется общими правилами ЕС, что стало одной из косвенных причин конфликта.

Во Франции гребешков называют «Сен-Жак» — в честь апостола Иакова. Там уверены, что необходим чёткий и долгосрочный международный договор: не столько для предотвращения новых столкновений, сколько для сохранения и приумножения популяции.

Димитри Рогофф, председатель комитета рыбаков Нормандии:

«Речь не о том, что Евросоюз не контролирует процесс лова и потому об этом ресурсе можно не заботится. Наоборот, это исчерпаемый ресурс, более того — очень уязвимый и требовательный к условиям. Необходимо охранять этот вид именно потому, что он так важен для обеих наших стран. В общих интересах следить за этим, ведь чем больше гребешка — тем больше прибыли».

Сейчас британцы не только не связаны сезонными ограничениями, но и используют более крупные суда — что и объясняет большие объёмы вылова, хоть промысел обе страны ведут в одних и тех же местах.