«Гребешковая война»: затишье

Британские и французские рыбаки постараются договориться и миром завершить новый этап «гребешковой войны». В Нормандии ждут островитян на переговоры. Англичане стремятся продолжить промысел уже в ближайшие дни, французы настаивают на необходимости единых условий для всех.

«Мы стараемся успокоиться... Но это непросто, совсем непросто», — признаётся француз Франк Туш.

Накануне четыре десятка французских судов окружили и заставили ретироваться пять британских сейнеров, подошедших к французскому берегу Ла-Манша. Их закидали камнями и дымовыми шашками, те пробивались с боем:

«Англичанин врезался в меня, практически протаранил. Проблема не в том, что они пришли на промысел, а в том, что есть правила, которые нужно уважать. Они должны начинать промысел в октябре, вместе с нами, но они приходят за полтора месяца до этого. А нам останется лишь подбирать крошки».

Французы признают, что, может быть, несколько погорячились, закидывая коллег с «той стороны» камнями и дымовыми шашками, но в конечном итоге проблема пока никуда не делась.

«Нам нужно обслуживать суда, кормить семьи... Вот мы и ввязались в потасовку», — говорит Жюльен Хью.

Вылов гребешков в Ла-Манше — одна из очень немногих областей, которые остаются вне контроля Евросоюза. Так что Еврокомиссия попросту отстранилась от разрешения конфликта. Промысел регулируется многосторонними договорами, отдельные страны могут вводить собственные ограничения. Париж запрещает добывать гребешка летом; Лондон таких ограничений не ввёл, так что англичане уверены, что не нарушали ничьих прав:

«Все наши суда пострадали — их окружили, забросали камнями и зажигательными бомбами. С ума сойти. Они сами себе закон что ли? Если с ними так же поступить, что они тогда скажут? Они в наших водах рыбачат чаще, чем мы у них. Французский флот должен был вмешаться, оттеснить их. Я не знаю, что теперь делать, пойдём мы туда снова или не пойдём. Мы имеем право там промышлять, но теперь я не знаю».

Конфликт вокруг гребешковых банок в проливе длится уже не первый год. А на фоне грядущего «брексита» противостояние обострилось ещё больше.