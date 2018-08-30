Действующий победитель US Open испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл канадца Вашека Поспишила и вышел в третий круг соревнований, где встретится с россиянином Кареном Хачановым, обыгравшим ранее итальянца Лоренцо Сонего.
Сёстры Уильямс встретятся на корте
Сёстры Уильямс встретятся на корте
В другом матче мужского разряда третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро в трёх сетах обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:1, 7:6
За выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США Дель Потро сыграет с 31-й ракеткой турнира Фернандо Вердаско, выбившим из борьбы британца Энди Маррея.
В женском разряде американская теннисистка Слоан Стивес обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 4:6, 7:5, 6:2 и вышла на представительницу Белоруссии Викторию Азаренко.
Американка Винус Уильямс вышла в третий круг соревнований, победив итальянку Камилу Джорджи. В матче за 1/8 она сразится со своей сестрой Сиреной, которая в свою очередь не пропустила в следующий раунд немку Карину Виттхефт.