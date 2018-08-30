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Сирия

Сирия: избежать наихудшего сценария

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Сирия: избежать наихудшего сценария

Сирия: избежать наихудшего сценария
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ООН призвал организовать коридор для вывода мирных граждан из Идлиба, чтобы избежать наихудшего сценария. Об этом заявил спецпосланник организации по Сирии Стаффан де Мистура, выступая в четверг на пресс-конференции в Женеве.

Стаффан де Мистура, спецпосланник ООН по Сирии:

"Нужно разрешить и организовать надёжный, надёжный гуманитарный коридор, чтобы позволить гражданскому населению временно эвакуироваться в более безопасную зону, но эта зона находится под государственным контролем, что требует конструктивной и эффективной государственной поддержки (Сирии)"

Глава сирийского МИДа Валид Муаллем, встречаясь со своим российским коллегой , пообещал, что в случае необходимости республика использует своё право на защиту. А Сергей Лавров высказался так.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ:

""Очередная такая провокация готовится для того, чтобы попытаться затруднить антитеррористическую операцию в Идлибе. Мы с фактами на столе. Через наши министерство обороны и (министерство) иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём"

В Идлибе, граничащим с Турцией, проживает около 3 миллионов человек, половина из которых переселенцы из других сирийских районов, ранее контролировавшихся повстанцами. С начала войны в марте 2011 года погибли более 350 тысяч человек.