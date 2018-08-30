Атеисты снова проиграли доллару.
Атеисты проиграли доллару
Атеисты проиграли доллару
Суд штата Миннесота отклонил иск антирелигиозной группы с просьбой убрать с банкнот и монет фразу In God We Trust ("На Бога уповаем").
Иск подала группа из 29 атеистов, сославшись на то, что национальный девиз на банкнотах нарушает первую поправку к конституции. Она, в числе прочего, гарантирует гражданам свободу вероисповедания и запрещает утверждение государственной религии.
Суд постановил, что эта фраза на долларах "соответствует раннему пониманию пункта о запрещении конгрессу издавать законы, учреждающие государственную религию" и не принуждает к соблюдению религиозных обрядов.
В 2016 году группа атеистов из штата Огайо также предложила убрать девиз с банкнот, суд и тогда отклонил иск.
Впервые фраза In God We Trust появилась на американской монете в 1864 году. В качестве национального девиза она была принята в 1956 году. На банкнотах ее стали печатать с середины 1960-х годов. В 2002-м году закон подтвердил правомочность его использования в клятве верности американскому флагу. В 2011 году члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию, подтверждающую статус фразы как национального девиза Соединенных Штатов.