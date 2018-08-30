Более 50 000 человек эвакуированы в Мьянме после прорыва плотины возле города Свар. Под воду ушли 85 деревень. На место ЧП были брошены спасательные расчёты, а также армия. Местные СМИ отмечают, что за несколько дней до катастрофы власти уверяли, что плотина находится в надлежащем состоянии, несмотря на опасения жителей.
Прорыв плотины в Мьянме
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Прорыв плотины в Мьянме
В районе затопления закрыт участок автомагистрали Янгон-Мандалай. Агентство Рейтер передаёт со ссылкой на местного журналиста, что вода поднялась на два с половиной метра.
В общей сложности затопленными оказались 12 тысяч жилищ. Информация о пострадавших и погибших пока не поступила.
В конце июля в Мьянме сход оползня в штате Качин унёс жизни 27 человек. Тогда на юго-востоке страны в результате ливней тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
В этом году синоптики зафиксировали учащение муссонных дождей, явления, привычного для Мьянмы.