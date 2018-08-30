Прорыв плотины в Мьянме

Более 50 000 человек эвакуированы в Мьянме после прорыва плотины возле города Свар. Под воду ушли 85 деревень. На место ЧП были брошены спасательные расчёты, а также армия. Местные СМИ отмечают, что за несколько дней до катастрофы власти уверяли, что плотина находится в надлежащем состоянии, несмотря на опасения жителей.