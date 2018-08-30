Бразилия защищается от мигрантов

Президент Бразилии Мишел Темер направляет войска в штат Рорайма, расположенный у границы с Венесуэлой, из-за наплыва мигрантов из этой страны.

Это, по его словам, поможет в обеспечении порядка. Также глава государства отметил, что думает над введением ежедневных ограничительных квот на пропуск венесуэльских беженцев.

Власти штата Рорайма сообщают о перезагруженности пропускных пунктов на границе с Венесуэлой. По их словам, ежедневно туда прибывают от 700 до 800 человек.

По данным ООН, с начала гуманитарного и политического кризиса страну уже покинули около 2,5 млн венесуэльцев. Основной удар принимают на себя соседние страны.

Колумбия уже приняла у себя более миллиона беженцев, около 400 тысяч - Перу, Бразилия больше 120 тысяч.

И спада миграции из Венесуэлы в ближайшем будущем не предвидится в виду все ухудшающейся ситуации в стране.

18 августа группа жителей города Пакарайма на границе разгромила палаточный лагерь, в котором проживали венесуэльские мигранты. Последние в ответ громили автомобили местных жителей. Столкновения начались после того, как в пятницу четверо мигрантов избили и ограбили бразильского пожилого торговца.

В результате больше тысячи мигрантов были выдворены обратно в Венесуэлу.

"Это уже не вопрос внутренней политики нашей страны, он уже касается и других стран и угрожает гармонии всего нашего континента", - заявил президент Бразилии.

ООН назвала ситуацию с венесуэльскими беженцами критической и сравнила ее с аналогичной проблемой с мигрантами в Европе.