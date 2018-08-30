Тысячи людей провели часы под палящим аризонским солнцем, чтобы отдать дань уважения сенатору Джону Маккейну.
Кара-Мурза понесет гроб Маккейна
Кара-Мурза понесет гроб Маккейна
Дважды кандидат в президенты и герой войны во Вьетнаме скончался в субботу после продолжительной борьбы с раком мозга.
После поминальной церемонии в Баптистской церкви Северного Феникса, гроб с телом сенатора доставят на военном самолете в Вашингтон. Официальная панихида пройдет в Ротонде Капитолия - такой чести удостаивались когда-то президенты США Джон Кеннеди и Рональд Рейган.
Примечательно, что перед смертью Маккейн лично выбрал 15 человек, которые будут нести его гроб на похоронах. Среди избранных - бывшие вице-президент и министр обороны Джо Байден и Уильям Коэн, а также российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, с которым покойного сенатора связывала многолетняя дружба.