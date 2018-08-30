Компания «Панасоник» переносит свой головной европейский офис из Лондона в Амстердам. Переезд планируется на октябрь. «Панасоник»переведёт в Нидерланды финансовые операции и аудит. Сотрудники, отвечающие за связь с инвесторами, пока останутся в Великобритании.
«Панасоник» уезжает из Лондона
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«Панасоник» уезжает из Лондона
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Причина переезда — «брексит», который должен произойти 29 марта следующего года. В руководстве японской компании заявили, что хотели бы сохранить преимущества свободного перемещения людей и товаров по Евросоюзу.
Кроме того ожидается, что Лондон снизит ставку корпоративного налога, чтобы привлечь инвесторов. В этом случае Токио может счесть Великобританию «налоговой гаванью» и повысить свои собственные налоги на деятельность «Панасоника».
Ранее о переезде из Соединённого Королевства в связи с «брекситом» объявили уже несколько крупных японских компаний, среди которых к примеру «Мицубиси».