Пекин: ясли для гиен и тигров

В зоопарке Пекина в одном из вольеров поселилась необычная кампания. Здесь живут тигрята, львенок, детеныши гиены и... взрослый, точнее взрослая, золотистый ретривер со своими щенками. Милых и беспомощных малышей родные мамы кормить отказались и процесс вскармливания взяла на себя собака. Пока (два месяца) в вольере царит мир и спокойствие. По словам специалистов, львы и тигры часто растут вместе. Но чтобы на одной площади собралась такая разношерстная кампания, бывает редко. Когда детенышам исполнится три месяца, обитателей "яслей" планируют расселить.